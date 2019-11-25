صور.. محتجون بذي قار يغلقون طريقا رابطا ببغداد ويحرقون مبنى حكوميا

2019/11/25 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ احرق محتجون مبنى حكومي في محافظة ذي قار جنوبي العراق التي تشهد احتجاجات دامية.وقال مراسلنا، إن متظاهرين في محافظة ذي قار اقدموا على قطع الجسر السريع الرابط بين الناصرية وبغداد بالإطارات.وفي وقت متزامن اضرم محتجون بمبنى قائممقامية قضاء الدواية شمال ذي قار.

ويأتي ذلك بعد يوم من مقتل 13 متظاهرا وإصابة عشرات آخرين في واحد من "أسوأ" أيام الاشتباكات في جنوب العراق.وفي بيان، قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إنها وثقت استخدام العنف المفرط من قبل القوات الأمنية واحتجاز عدد من المسعفين والاعتداء عليهم، مطالبة الحكومة والقوات الأمنية بمنع استخدام العنف المفرط بكافة أشكاله ضد المتظاهرين السلميين.وأضافت أنها وثقت أيضا "قيام عدد من المتظاهرين بضرب القوات الأمنية بقناني المولوتوف".ولقي 342 شخصا على الأقل حتفهم منذ بدء المظاهرات في الأول من أكتوبر، عندما خرج الآلاف من العراقيين معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات، حيث تسعى الانتفاضة التي لا قيادة لها إلى الإطاحة بالمؤسسة السياسية.

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