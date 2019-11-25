عذري مازغ - اجفناش!

2019/11/25 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عذري_مازغ نقد اليمين المخزني لليسارالمغربي، ذلك النقد الذي يبدوا أنه ينطلق من موقع نزيه خارج كل المواقع هو نقد بئيس في كل مضمونه: من يسمع مثلا كاتبا يقول بأن اليسار المغربي لم يساهم في الإستقرار الذي يتطلبه وضع وجو الإستثمار الإقتصادي سيعتقد ان المغرب كان في حرب أهلية فجرها اليسار، والحال أن إسبانيا الجارة الشمالية عرفت عمليا هذه الحرب وتقدمت ضوئيا على المغرب في كل شيء، لديها واحد من أحسن الأنظمة الصحية عا......

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