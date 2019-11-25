بالفيديو: بعد لقائه برئيس الوزراء.. عميد السادة البطاط في العراق يهاجم عبد المهدي

2019/11/25 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم عميد السادة البطاط في العراق صباح البطاط، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إثر القاء الذي جمع الأخير مع عدد من شيوخ العشائر نهاية الاسبوع الماضي.وأظهر فيديو مصور للبطاط، يتحدث عن تفاصيل لقاء شيوخ العشائر مع عبد المهدي، قائلا: أن رئيس الوزراء اكتفى بتقديم وجبة غداء للمشايخ دون أن يعد أو يقدم أي […]

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