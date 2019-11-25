2019/11/25 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحتجون يغلقون الطرق الرئيسة في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/25 | 17:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحتجون يغلقون الطرق الرئيسة في البصرة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحتجون يغلقون الطرق الرئيسة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).