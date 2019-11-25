2019/11/25 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيان الختامي لاجتماع الجامعة العربية يؤكد رفضه للتصريحات الأميركية بشأن المستوطنات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيان الختامي لاجتماع الجامعة العربية يؤكد رفضه للتصريحات الأميركية بشأن المستوطنات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).