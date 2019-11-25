منظمة العفو الدولية تعلق على تطورات البصرة الاخيرة

2019/11/25 | 17:33

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بغداد اليوم-بغداد

علقت منظمة العفو الدولية، الإثنين (25 تشرين الثاني 2019) على تطورات محافظة البصرة الأخيرة.

وذكرت...





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