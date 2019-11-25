التعرف على طفل ايزيدي في دار الايتام في الموصل

2019/11/25 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين عائلة ايزيدية تتعرف على طفلها في دار الايتام في الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق، حيث تم خطفه مع عائلته مع اجتياح تنظيم داعش الارهابي لمناطقهم في شنگال في صيف عام 2014.عيسى جوكو قال لـ “ايزيدي 24” وهو عم الطفل قائلاً، ان قبل فترة تم استلام هذا الطفل …

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