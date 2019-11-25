لجنة التربية النيابية تبحث تخصيص مبالغ مالية شهرية للتلاميذ وطلبة المدارس الحكومية

2019/11/25 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة التربية النيابية برئاسة النائب قصي محسن الياسري بحضور اعضائها اليوم الاثنين، وزيرة التربية سهى العلي بك لمناقشة عدد من المواضيع المهمة.

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