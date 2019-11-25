2019/11/25 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين الماضي والحاضر – حسين الصدر -1- كتبنا في حزيران عام 2001 في جريدة المنبر – التي كنّا نصدرها في لندن – ابّان العهد الدكتاتوري البائد – نقول : ” المستخْدَمُ في الصحافة المعاصرة عبارات من طراز : فلان لا يملك قامة قيادية ، وهو تعبير لا يخلو من طرافة .!! وأبرز اولئك الذين لا […]

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