2019/11/25 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهم الشرعية – طه ياسين عَلَقت مفردة الشرعية بفم السيد عبدالمهدي، أثناء خطاباته وتصريحاته، المتعلقة بموجة تظاهرات تشرين التي عمت العاصمة بغداد وجميع المحافظات الجنوبية، وبدا يتساءل مستغرباً عن السند القانوني للإضراب الشعبي الذي شاركت فيه معظم شرائح الشعب، كتعبيراً عن مساندتهم لمطالب المتظاهرين المتمثلة بإصلاح النظام السياسي وتعديل الدستور ومحاسبة الفاسدين.ولم يكن، السيد […]

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