2019/11/25 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناع مستعار – واثق الجابري تُرتكب بحقنا أخطاء نفسية وفكرية في السياسية كما هي في التعليم، بإعتقاد أن الكتب الدراسية تطور الذكاء وتفتح العقل، كما يُصور أن كثرة إسقاطات مفاهيم السياسة، على أنها تنمي العقل سياسياً، أو تقنعه بآيديولوجيا معينة، فما بالك أن سقط علينا المشوه والمتناقض والمغلوط والرث؟!ّ كثيراً ما يجتهد الطالب قدر ما […]

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