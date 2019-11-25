شاهد.. جدل بمدرسة ابتدائية: ميليشيات وتهديد بالمادة الرابعة للإرهاب بسبب الاضراب

2019/11/25 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعار “ماكو وطن ماكو تعليم” الذي أطلقه متظاهرون بعد أيام على انطلاق الاحتجاجات الشعبية في الخامس والعشرين من تشرين الأول الماضي، يتواصل إضراب آلاف المدارس بمناطق الجنوب والوسط ، ومناطق عدة من العاصمة بغداد للأسبوع الرابع على التوالي، رغم تهديدات وزارة التربية للمعلمين المضربين بعقوبات صارمة، وللطلاب بإلغاء عطلة منتصف العام وأيام الإجازات.وتداول […]

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