وزير النفط يعلن التوصل رسمياً الى اتفاق نفطي جديد مع إقليم كردستان ويوضح تفاصيله

2019/11/25 | 18:03

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بغداد اليوم _ بغداد

اعلن وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني، 2019)، توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق ...





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