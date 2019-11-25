التعليم النيابية تبحث تخفيض اقساط الجامعات الاهلية

2019/11/25 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بحثت لجنة التعليم النيابية في اجتماع لها، اليوم الاثنين، تخفيض اقساط الجامعات الاهلية.

وقالت اللجنة في بيان لها نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "اجتماعا

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