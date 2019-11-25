تطوير ثلاثة حقول نفطية في نينوى

2019/11/25 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

كشف محافظ نينوى منصور المرعيد، اليوم الاثنين، عن وصول أكثر من ( 100 شاحنة) محملة بالتجهيزات الفنية والهندسية للعمل في المسوحات النفطية والزلزالية

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