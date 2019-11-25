مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب

2019/11/25 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انهى مجلس النواب اليوم الاثنين، تقرير ومناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.

وذكر مصدر برلماني لـ" الغد برس"، إن "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي".

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