2019/11/25 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بان مندسين قاموا بالاعتداء على مركز للدفاع المدني بجانب الرصافة في بغداد.

وقال المصدر لـ "الغد برس"، ان "بعض من المندسين قاموا بالاعتداء على مركز دفاع مدني النهر الاول في جانب الرصافة قرب شارع النهر بالزجاجات الحارقة والحجارة".

واضاف ان "الدفاع المدني طلب الاسناد من قبل القوات الامنية"، لافتا الى "ورود معلومات غير مؤكدة بوجود حريق داخل بناية قرب جسر الاحرار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعتداء على مركز للدفاع المدني بجانب الرصافة في بغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعتداء على مركز للدفاع المدني بجانب الرصافة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).