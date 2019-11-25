الدفاع التركية تعلن مقتل 163 مسلحاً داخل العراق

2019/11/25 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل 163 مسلحاً في إطار عمليات "المخلب" داخل الاراضي العراقية.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية "ناديدة شبنم أقطوب" بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة.

وأوضحت أقطوب، أن القوات المسلحة التركية تمكنت من قتل 90 مسلحاً في عمليتي المخلب 1و2، و73 مسلحاً في عملية المخلب 3 في العراق.

من جهة أخرى، قالت إن الجيش التركي تمكن من تفكيك وإعطاب أكثر من ألفي لغم وعبوة ناسفة في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

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