اتصال هاتفي بين أمير قطر والرئيس العراقي

2019/11/25 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي برهم صالح جرى خلاله مناقشة آخر تطورات الأوضاع في العراق....

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