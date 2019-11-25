المنافذ الحدودية: ضبط 3 شاحنات مخالفة في منفذ الشيب الحدودي

2019/11/25 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط ثلاث شاحنات مخالفة للضوابط، في منفذ الشيب الحدودي بمحافظة ميسان.

وأوضحت الهيئة في بيان، ان ضبط الشاحنات المحملة بمواد تستخدم في البناء، تم خارج الحرم الجمركي، وعند البوابة الخارجية للمنفذ، من قبل شعبة البحث والتحري بعد اكمال مراحل إنجاز المعاملة الجمركيه واستيفاء الرسوم، مبينة ان تدقيق المعاملة اظهر تلاعبا بوصف حمولة الشاحنات من مادتي البورك والسيراميك، فيما أكدت الهيئة إحالة المخالفات وفق محضر اصولي إلى قاضي التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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