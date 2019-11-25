2019/11/25 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوميات الإحتجاجات في ساحة التحرير -9- التآكل الذاتي للسلطة ورشوة العشوائيات وفن الجرافيتي الأكثر تعبيراً بغداد – حمدي العطار لا يمكن للسلطة التي تصدت للحكم وسيطرت على البرلمان قادرة على اعادة انتاج نفسها، وهي بسلوكيات افرادها واحزابها جعلت العملية السياسية تتعرض الى انسدادات من شأنها ان تخلق المشاكل ولا تجد بعد ذلك حلولا لها، تفتقر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التآكل الذاتي للسلطة ورشوة العشوائيات وفن الجرافيتي الأكثر تعبيراً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التآكل الذاتي للسلطة ورشوة العشوائيات وفن الجرافيتي الأكثر تعبيراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).