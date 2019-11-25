2019/11/25 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط تعلن الإحصائية النهائية لصادرات تشرين الأول وفد إقليم كردستان يعود إلى بغداد لإستكمال ملف النفط والموازنة بغداد – الزمان كشف وزير النفط ثامر الغضبان عن ان المباحثات بين بغداد واربيل تركزت على نقطتين تنظم الاولى العلاقة النفطية بين الاقليم والمركز والثانية تخص الجانب المالبي بما فيه رواتب الموظفين والاستحقاقات المالية الاخرى، اشار الى ان […]

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