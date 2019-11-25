2019/11/25 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: صدور أمر إستقدام بحق وزير الصحة الأسبق محافظ ذي قار يعفو مدراء أربع دوائر في الفضيلية بغداد -الزمان كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق استناداً إلى أحكام المادة340 من قانون العقوبات، فيما تضمن الأمر استقدام عددٍ من المسؤولين في الوزارة.واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن […]

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