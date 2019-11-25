قائد عمليات بغداد يكشف عن اعداد ’’المندسين’’ بين المتظاهرين ومتوسط اعمارهم

2019/11/25 | 18:34

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بغداد اليوم – بغداد

أكد قائد عمليات بغداد الفريق ركن قيس المحمداوي، الاثنين 25 تشرين الثاني 2019، أن حماية المت...





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