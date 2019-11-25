إقليم كردستان يطلق حملة لمحاربة العنف ضد المرأة

2019/11/25 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت حكومة إقليم كردستان، حملة تستغرق ستة عشر يوما، لمحاربة العنف ضد المرأة.

وأكد وزير داخلية الإقليم ريبر احمد خلال القائه كلمة رئيس الحكومة مسرور البارزاني، في الاحتفال الذي شهد اطلاق الحملة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أكد ان الإقليم قطع شوطاً كبيراً في رفع التمثيل السياسي للمرأة، لافتا الى ان حكومة الإقليم ستسخر جهودها لمناهضة العنف عامة، والذي يمارس بحق النساء بشكل خاص، والعمل على تنمية ثقافة احترام حقوق الإنسان والعدالة والمساواة، والقضاء على العنف الأسري.

وفي السياق ذاته، نشر نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني، صورة له وهو يرتدي قميصا كتب عليه ما نصه ” كن رجلا واوقف العنف ضد المرأة”، تعبيرا منه عن تضامنه مع الحملة.

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