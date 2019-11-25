زراعة نينوى لـ

2019/11/25 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

أعلن مدير قسم وقاية المزروعات في مديرية زراعة نينوى، صلاح الدين عبد القادر، اليوم الاثنين، عن القيام بحملة لمكافحة القوارض التي تتواجد في

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