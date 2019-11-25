2019/11/25 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية: اعداد المسودة النهائية لقانون الموازنة العامة الاسبوع المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/25 | 18:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

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