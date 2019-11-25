العراق.. تشكيك بمذكرات الاستقدام التي صدرت من هيئة النزاهة

2019/11/25 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد الناشط السياسي أحمد الخضر، اليوم الاثنين، أن مذكرات الاستقدام وإلقاء القبض على المسؤولين السابقين والحاليين هي مذكرات شكلية.الخضر قال لمراسل “الحل العراق”: إن «جميع […]

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