المركزي العراقي يكشف قيمة مبيعاته بمزاد الإثنين

2019/11/25 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم الاثنين إلى 172.93 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد أمس الأحد؛ والبالغة 249.32 مليون دولار، بتراجع قيمته 76.39 مليون دولارا.

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