الغضبان إقليم كردستان سيصدر 250 الف برميل نفط عبر سومو مع بداية 2020

2019/11/25 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير النفط ثامر الغضبان، التوصل الى اتفاق مبدئي مع حكومة إقليم كردستان، بشأن ملف تصدير النفط.

وأكد الغضبان في تصريح، عقب اجتماعه بوفد حكومة الإقليم، الذي يقوم بزيارة هي الثانية في غضون الأيام القليلة الماضية، أكد ان الاتفاق بين الجانبين، يتضمن تصدير الإقليم، مئتين وخمسين الف برميل من النفط يوميا، عبر شركة سومو، اعتبارا من مطلع العام المقبل، مقابل تحديد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، والتي سيتم الاتفاق عليها في الاجتماعات المقبلة، فيما أشار وزير التخطيط نوري الدليمي، الى عقد اجتماع بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث تفاصيل التوقيع على الاتفاق.

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