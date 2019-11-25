مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون مفوضية الانتخابات ويرفع جلسته ليوم غد

2019/11/25 | 19:05

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بغداد اليوم - بغداد

انهى مجلس النواب، الاثنين 25 تشرين الثاني 2019، تقرير ومناقشة مشروع قانون مفوضية الانتخابات، ورفع جلسته ليوم غد.

وقال مصدر نيابي لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء الساعة الواحدة بعد الظهر، بعد ان انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وكان مجلس النواب قد انهى، الاثنين 25 تشرين الثاني 2019، تقرير ومناقشة مشروع قانون انتخابات المجلس.

بغداد اليوم _ بغداد

اعلن وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني، 2019)، توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق نفطي سيبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل.

وقال الغضبان في تصريحات صحافية، إن "بغداد وإقليم كردستان اتفقا على الموازنة العامة وا

بغداد اليوم _ كردستان

كشف مصدر كردي مطلع، الاثنين 25 تشرين الثاني 2019، عن اتفاق اقليم كردستان مع حكومة بغداد على ارسال 250 الف برميل من النفط من قبل الاقليم ووضعها بحسابات شركة سومو.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم الاتفاق اليوم خلا

بغداد اليوم-بغداد

علقت منظمة العفو الدولية، الإثنين (25 تشرين الثاني 2019) على تطورات محافظة البصرة الأخيرة.

وذكرت المنظمة، في بيان، أن "تطورات صادمة في العراق جراء تصاعد موجه العنف الذي يتعرض له المتظاهرين في البصرة والذي أدى إلى مقتل وجر

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