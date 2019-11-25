مسؤول يكشف عن تسلل المئات من مسلحي داعش الى الموصل

2019/11/25 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهدت الايام القليلة الماضية تحركات متصاعدة لعناصر تنظيم داعش في حدود محافظة نينوى، وربط مسؤول محلي عودة ظهور التنظيم، بتسلل المئات من عناصره من داخل الاراضي السورية الى الموصل.

وقال القيادي في الفرع 14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الموصل شيخ محي الدين المزوري، لوسائل اعلام كوردية محلية ان مسلحي داعش صعدوا من تحركاتهم خلال الايام الماضية في حدود محافظة نينوى، مشيرا الى ان بعض مفارز المسلحين يتجولون بشكل علني وهم يقومون باعادة تنظيم انفسهم في محيط مدينة الموصل.

واضاف المزوري ان "داعش لم ينته في الموصل وله وجود، لان فكر داعش مادام مستمراً فان هؤلاء سيكونون موجودين بشكل متفاوت"، موضحا انه "كما قال رئيس الحزب مسعود بارزاني عن مقتل زعيم داعش ابوبكر البغدادي انه لن ينهي التنظيم".

واوضح انه "في الفترات السابقة التي شهدت الاوضاع في سوريا وغرب كوردستان تمكن داعش من التسلل الى العراق"، منوها الى انه "وفقا للمعلومات التي وصلت اليه فان المئات من المسلحين وصلوا الى حدود محافظة نينوى وهم منهمكون باعداد انفسهم".

وتابع ان "مسلحي داعش القادمين من سوريا الى الموصل تم نقلهم من منطقة الحاوية الى حدود مخمور وجبل قرجوخ والقسم الاخر منهم انتقل الى حدود محافظة الانبار وتمركزوا فيها".

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