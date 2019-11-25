السويد تحقق في ارتكاب وزير عراقي جرائم ضد الإنسانية

2019/11/25 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قال مكتب الادعاء السويدي، اليوم الاثنين، إنه فتح تحقيقا مبدئيا بشأن الاشتباه بارتكاب وزير عراقي جرائم ضد الإنسانية.

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