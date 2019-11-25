وزير المالية يكشف تفاصيل الاتفاق مع الاقليم وموعد إرسال الموازنة للبرلمان

2019/11/25 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير المالية فؤاد حسين، ان بغداد واقليم كردستان توصلا الى اتفاق وان وفد الاقليم سيزور بغداد الاسبوع المقبل للمشاركة في اللجنة التي تعد المسودة النهائية لمشروع قانون موازنة 2020.

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