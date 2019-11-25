هجوم لداعش على القوات الأمنية في صلاح الدين

2019/11/25 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بشن عناصر من تنظيم داعش، هجوماً على القوات الامنية في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "منتسبي اللواء 41 صدوا هجوماً لتنظيم داعش في منطقة تل الذهب، جنوب شرق قضاء بلد، في محافظة صلاح الدين".

ولم يشر المصدر الى وقوع خسائر، لحد الان.

يذكر ان القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين تتعرض بين مدة وأخرى لهجمات يشنها عناصر التنظيم المتشدد.

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