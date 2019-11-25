2019/11/25 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي: سنذهب بما هو الأصلح بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/25 | 19:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: سنذهب بما هو الأصلح بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: سنذهب بما هو الأصلح بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).