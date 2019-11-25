بالوثائق.. قرار الجامعة العربية برفض موقف واشنطن بشأن الاستيطان

2019/11/25 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعلن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الاثنين، رفض المجلس لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الذي أعلنه وزير خارجيتها في الـ18 من كانون الاول الجاري، باعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي.

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