2019/11/25 | 19:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} أوقد الشباب المتظاهرين في ساحة التحرير بالشموع كلمة {سلام} هذه الليلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. إيقاد السلام بالشموع من {جبل الشهداء}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. إيقاد السلام بالشموع من {جبل الشهداء}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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