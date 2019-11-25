بالصور.. إيقاد السلام بالشموع من {جبل الشهداء}

2019/11/25 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوقد الشباب المتظاهرين في ساحة التحرير بالشموع كلمة {سلام} هذه الليلة.

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