نيجيرفان بارزاني: وضعنا خارطة طريق لحماية حقوق المرأة

2019/11/25 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني

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