الخارجية العراقية تعلق على موقـف امريكا من المستوطنات

2019/11/25 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، إن القرارات الأمريكية لصالح الكيان الصهيوني تأتي على حساب الحقوق الفلسطينية، خاصة أن أمريكا تشجع كيان

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