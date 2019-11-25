2019/11/25 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديلي تليغراف: قوات الأمن العراقية تواجه المحتجين بالرصاص والقوة المميتة نقابة المعلمين تدعو إلى تظاهرة موحّدة غداً الأربعاء بغداد – عبد اللطيف الموسوي لندن- الزمان دعت نقابة المعلمين العراقيين امس الاثنين، الملاكات التربوية والتعليمية الى الاستمرار بالتظاهر السلمي وتنظيم تظاهرة موحدة تنطلق من فروعها في بغداد والمحافظات يوم غد الاربعاء عند […]

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