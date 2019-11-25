وزير المالية يحدد موعد الانتهاء من صياغة مسودة موازنة 2020 قبل ارسالها الى البرلمان

2019/11/25 | 20:07

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بغداد اليوم-بغداد

حدد وزير المالية، فؤاد حسين، الإثنين (25 تشرين الثاني 2019) موعد الانتهاء من صياغة مسودة موازنة 2020 قبل إرسالها إلى مجلس النواب.

وقال حسين، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "اجتماعا موسعا جرى اليوم للمجلس الوزاري الاقتصادي بحضور وفد كردستان".

وأشار الى أن الاجتماع ناقش "تفاصيل إكمال مسودة قانون موازنة 2020"، مضيفا انها "نقاشات صريحة ومثمرة".

وأعرب وزير المالية، عن أمله بـ"إكمال مسودة قانون الموازنة الأسبوع القادم لإقرارها في مجلس الوزراء الاتحادي".

يتبع..

بغداد اليوم - ذي قار

قرر محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، اعفاء 3 مسؤولين محليين في قضاء الفهود استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال مصدر محلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظ ذي قار قرر اعفاء مدراء البلدية والمجاري

بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني، الإثنين (25 تشرين الثاني 2019) أن 3 من أفواج الطوارئ التي تعمل خارج المحافظة، عادت إليها، بعد دخول البصرة في حالة الإنذار ج.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ(بغداد اليوم) إن أفواج البصرة التي كانت تعمل

بغداد اليوم - البصرة

أعلن مدير فرع توزيع كهرباء شمال البصرة أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب مازن قاسم لفتة، الاثنين 25 تشرين الثاني 2019، عن عمليات تخريب جديدة طالت محولات الشبكة الكهربائية طريق ناحية سفوان غرب البصرة.

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