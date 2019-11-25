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الناصرية: المتظاهرون يعيدون افتتاح جسر السريع و “الدوب” والحديدي البديل


الناصرية: المتظاهرون يعيدون افتتاح جسر السريع و “الدوب” والحديدي البديل
2019/11/25 | 20:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الناصرية: المتظاهرون يعيدون افتتاح جسر السريع و “الدوب” والحديدي البديل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/25 | 20:09.

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