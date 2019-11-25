2019/11/25 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي يكشف عن تفاصيل اتفاق اولي بين بغداد واربيل بشأن الالتزامات النفطية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب كردي يكشف عن تفاصيل اتفاق اولي بين بغداد واربيل بشأن الالتزامات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).