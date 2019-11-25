طلال الربيعي - يطالب الأطباء بالتدخل الطبي -العاجل- لإنقاذ حياة جوليان أسانج

2019/11/25 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي ان تفاقم فاشية الرأسمالية في عصرنا الحالي لا حدود له, ويتمثل ذلك بغزو البلدان وزرع قواعد عسكرية فيها وتدبير انقلابات ضد حكومات شرعية منتخبة كي تتولى السلطة قوى رجعية يمينية ومتطرفة, اضافة الى قمع فاحش لحرية التعبير وتبادل المعلومة (العراق مثال فاحش على هذا!), وكما ينسجم مع لوائح حقوق الانسان, وكما يحدث مع السيد جوليان اسانج الذي يقبع الآن في سجن انفرادي لمدة 23 ساعة يوميا ويمنع عليه الا......

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