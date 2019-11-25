تظاهرة وقطع طريق في ذي قار والمحافظ يقيل مديري دوائر

2019/11/25 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر، اليوم الاثنين، بقيام متظاهرين في محافظة ذي قار بقطع طريق يربط مدينة الناصرية بقضاء الجبايش.

وابلغ المصدر شفق نيوز ان "المتظاهرين في قضاء الفهود جنوب مدينة الناصرية قطعوا الطريق الرابط بين الجبايش والناصرية، للمطالبة باقالة قائممقام الفهود ومدراء الدوائر المتعينين من قبل الاحزاب".

واضاف ان "محافظ ذي قار أصدر أمراً بإعفاء مديري دوائر البلدية والمجاري والماء والموارد المائية في قضاء الفهود، على خلفية التظاهرات في القضاء".

يشار الى ان محتجين أحرقوا مبنى قائممقامية قضاء الدواية شمال ذي قار، التي تشهد احتجاجات دامية.

كما أقدم المتظاهرون على قطع الجسر السريع الرابط بين الناصرية وبغداد بالإطارات.

يأتي ذلك بعد يوم من مقتل 13 متظاهرا وإصابة عشرات آخرين في واحد من "أسوأ" أيام الاشتباكات في جنوب العراق.

وفي بيان، قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إنها وثقت استخدام العنف المفرط من قبل القوات الأمنية واحتجاز عدد من المسعفين والاعتداء عليهم، مطالبة الحكومة والقوات الأمنية بمنع استخدام العنف المفرط بكافة أشكاله ضد المتظاهرين السلميين.

وأضافت أنها وثقت أيضا "قيام عدد من المتظاهرين بضرب القوات الأمنية بقناني المولوتوف".

ولقي أكثر من 340 شخصاً حتفهم منذ بدء المظاهرات في الأول من تشرين الأول، عندما خرج الآلاف من العراقيين معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات، حيث تسعى الانتفاضة التي لا قيادة لها، إلى الإطاحة بالمؤسسة السياسية.

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