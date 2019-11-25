مقتل 6 ارهابيين وتدمير نفق في كركوك

2019/11/25 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاثنين، عن قتل ستة "ارهابيين" وضبط وكر عبارة عن نفق تحت الأرض في كركوك....

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