العميد سريع يكشف عن تفاصيل مهمة بشأن عملية

2019/11/25 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع عن عملية "وإن عدتم عدنا" في المخا.

وأكد العميد سريع ان العملية تمت عبر 9

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