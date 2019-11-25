2019/11/25 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزراء الخارجية العرب يناقشون الشرعنة الأمريكية للإستيطان الإسرائيلي القاهرة – مصطفى عمارة عقد وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة امس اجتماعاً طارئا برئاسة العراق لبحث سبل مواجهة القرار الأمريكي الأخير بشأن شرعنة الاستيطان الإسرائيلي.ودعا وزير الخارجية محمد علي الحكيم في كلمة القاها خلال الاجتماع، الدول العربية الى (السعي لبلورة […]

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