2019/11/25 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتصالات تعلن عن وظائف بإختصاصات مختلفة بغداد – الزمان اعلنت وزارة الاتصالات عن توفر مئات الدرجات الشاغرة للتعيين على الملاك الدائم.واوضحت في بيان امس ان (التقديم على الوظائف سيستمر لمدة 20 يوما)، مشيرة الى ان (التقديم يكون عن طريق الموقع الالكتروني حصرا).وشملت الوظائف خريجي اقسام الهندسة باختصاصاتها المختلفة والقانون واللغة الانكليزية […]

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